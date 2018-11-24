В Італії Католицьку Церкву зобов'язали заплатити мільярди доларів податків

Європейський суд прийняв рішення про необхідність стягнення з католицької церкви Італії податків за оренду нерухомості за період з 2006 по 2011 роки.

За оцінками фахівців, загальна сума оренди становить від 4 до 5 млрд доларів, передають "Экономические новости".

Ще кілька років тому європейські судді прийшли до висновку, що повернути кошти заднім числом неможливо. Але тепер вони скасували цей вердикт. На цей час церква в Італії звільнена від сплати податку на нерухомість у разі, якщо належні до церкви об'єкти використовуються в некомерційних цілях. Під цю статтю підпадають лікарні та школи для незаможних: установи від яких церква не отримує дохід.

Секретар Єпископської конференції Італії Стефано Руссо визнав, що церква повинна платити податок на нерухомість, якщо мова йде про комерційні об'єкти, зокрема про готелі або платні школи та клініки, які перебувають у власності католицької церкви.