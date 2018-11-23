У Білорусі виявили підземну церкву XII століття

У Полоцьку під час археологічних розкопок біля стін Спасо-Преображенського собору знайшли залишки підземної церкви.

Як вважають фахівці, це унікальна споруда XII століття, аналогів якій у Стародавній Русі не знають, передає "Радіо "Свобода".

У церкві збереглися залишки давнього престолу, фрески з ликами і літерами, фрагмент ікони з Георгієм Переможцем.

Розкопки біля стін полоцького храму почалися у 2015 році. Їх проводять фахівці російського Державного Ермітажу з допомогою студентів і викладачів Полоцького державного університету.

Цього року у південно-західній частині галереї виявили заглиблену в землю споруду, перекриту склепінням. Дослідження показали, що це підземна церква — 3,6 метра в довжину, 1,4 метра в ширину. У центрі збереглися залишки давнього престолу.

"Аналогів цьому на території Стародавньої Русі немає. При розкопках в інтер'єрі підземної церкви були виявлені цікаві знахідки: фрагменти керамічної ікони, на якій збереглася частина написів і малюнки із зображенням мученика Георгія Побідоносця, на честь якого міг бути освячений цей підземний храм. Також знайдені деталі хораса XII століття, фрагменти керамічного посуду, плитки підлоги, шматки смальти різної форми. Вперше в Полоцьку знайшли шматки штукатурки з графіті у вигляді хрестиків. Знайдено свинцевий лист покриття, шматки свинцю — передбачається, що спорудження, яке розташовувалося над підземною церквою, мало свинцеве покриття даху", — говорить старший викладач Полоцького університету Олексій Коц, який брав участь у розкопках.

Наступного року розкопки триватимуть.