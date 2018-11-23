В Афганістані 12 військовослужбовців загинули під час вибуху в мечеті

Число військових, загиблих в результаті вибуху в мечеті на південному сході Афганістану, збільшилася до 12, а кількість поранених зросла до 33.

Про це повідомляє російське інформагентство з посиланням на агентство "Пажвак" і місцеву владу.

Раніше повідомлялося про 10 загиблих військовослужбовців Афганської національної армії та 20 поранених.

"Губернатор (провінції – ред.) Хост повідомив, що 12 солдатів загинули і 33 отримали поранення під час атаки терориста-смертника в мечеті", – йдеться в повідомленні.

Вибух стався під час джума-намазу (обов'язкова мусульманська молитва в п'ятницю) в провінції Хост.