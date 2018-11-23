В Ізраїлі в руїнах синагоги V століття знайшли мозаїки з біблійними сюжетами

Група археологів під керівництвом Джоді Мегнесс з Університету Північної Кароліни виявила в руїнах синагоги V століття на півночі Ізраїлю стародавні мозаїки.

Як повідомляє «ZN.UA» з посиланням на «Times of Israel», на мозаїках зображені сім відомих біблійних сюжетів.

Наголошується, що розкопки в цьому регіоні почалися у 2011 році, а у 2012 була знайдена перша мозаїка, що прикрашала стіни синагоги. У 2017-2018 роках в синагозі виявили мозаїки з біблійними сюжетами. На думку дослідників, синагога була побудована в V столітті, в кінці римського панування, а в XII-XIII століттях, її перебудували і розширили і пристосували під громадську будівлю.

На мозаїках зображені відомі біблійні сюжети: Іона і кіт, Ноїв ковчег, війська фараона, які змиває Червоне море, Вавилонська вежа. Крім того, на стінах синагоги була знайдена мозаїка, яка може виявитися першим історичним нерелігійним зображенням у синагозі: вона зображувала сцену з одягненими в броню слонами.