Аборигени острова в Індійському океані вбили місіонера, який прибув до них проповідувати Христа

Американського місіонера Джона Аллена Чау застрелили сентинельці, які живуть на далекому індійському острові.

27-річний американець прибув туди, щоб звернути місцевих жителів у християнство, повідомляє Daily Mail.

«На чоловіка напали зі стрілами, однак він продовжував іти. Рибалки бачили, як жителі племені прив'язали мотузку до його шиї і потягли тіло, — розповів один з рибалок поліції. — Потім вони злякалися і втекли, але повернулися наступного ранку і забрали Чау з берега».

Американець Джон Аллен Чау половину шляху до Сентинельського острова з дикунами пройшов на човні разом із рибалками. Дістатися до острова з першої спроби місіонерові не вдалося. Він намагався дістатися до острова 14 листопада, але не міг цього зробити.

Через два дні він повторив спробу. Спливши з рибалками, він пересів у підготовлене заздалегідь каное і самостійно дістався до острова. Варто було Джону вийти на берег, на нього обрушився град стріл.

Жителі Сентинельського острова, які застрелили з луків Чау, не можуть бути притягнуті до відповідальності. Однак поліція все одно зареєструвала справу про вбивство і затримала сімох рибалок, які допомогли місіонерові дістатися до острова.

Міжнародний християнський концерн підтвердив, що Чау був місіонером, який хотів взаємодіяти з членами племені.

Сентинельці — одне з найбільш ізольованих у світі племен, жителі якого дуже агресивно присікають будь-який контакт з людьми ззовні. Кожну людину, яка намагалася проникнути на їх острів, вони вбивали. Сентинельці ведуть спосіб життя збирачів-мисливців. Передбачається, що вони досі не навчилися добувати вогонь, тому зберігають тліючі полінця у глиняних посудинах.