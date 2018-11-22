У Єрусалимі знайшли кам'яну гирю, яку використовували паломники в епоху Першого Храму

Надзвичайно рідкісна кам'яна гиря біблійного періоду, на якій на івриті написано слово «бека», була виявлена в щебені, взятому з розкопок на фундаменті Західної стіни.

У Єрусалимі було виявлено лише кілька схожих кам'яних гир, розповів археолог Елі Шукрон, який керував розкопками від імені Ізраїльського управління старожитностей, повідомляє «Лехаим» з посиланням на «The Times of Israel».

Гирка ваги «бека», що означало одиницю ваги періоду Першого Храму, використовувана паломниками, які сплачують податок на половину шекеля до сходження на Храмову гору, була нещодавно відкрита добровольцем в проекті фонду «Місто Давида» при вологому просіванні щебеню в національному парку Емек Цурим у Єрусалимі.

Ця «бека» на сьогодні є єдиним прикладом напису, написаного «дзеркальним письмом», – сказав Шукрон, викарбувані літери зліва направо, а не справа наліво.

У цю епоху, не було монети в пів-шекеля. Паломники приносили еквівалент ваги, беку, в сріблі, щоб заплатити податок, який був би відведений на вагах у тому ж місці під Храмовою горою, де була виявлена крихітна кам'яна гиря.

Під час святкування Хануки на початку наступного місяця кам'яна гиря вагою в беку буде демонструватися широкій публіці на майданчику ІАА з просіювання в національному парку Емек Цурим.