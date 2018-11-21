У Венеції базиліку пофарбували в червоний у пам'ять про гнаних християн

Базиліка Санта-Марія-делла-Салюте, rialto Bridge та інші важливі символи Венеції були підсвічені червоним прожекторами, щоб привернути увагу до долі християн, убитих за віру або тих, які піддаються гонінням у різних частинах світу.

Акція, організована патріархатом Венеції і італійським відділенням міжнародного фонду «Допомога Церкві у потребі» за сприяння муніципальної влади, відбулася 20 листопада, у переддень свята Богоматері Цілительки. Як повідомляє сайт муніципалітету Венеції, у заході разом із патріархом Венеції Франческо, а також коптським католицьким єпископом взяли участь молоді люди, що прибули у єпархіальне паломництво, а також представники міської влади.

Церемонія розпочалася з молитви на площі Сан-Марко, потім процесія пройшла до базиліки Санта-Марія-делла-Салюте. Тут було прочитано послання Папи Франциска.

У відеозверненні на адресу учасників акції «Венеція у червоному», записаному у цей понеділок і випущеному фондом «Допомога Церкві у потребі», дочка пакистанської християнки Асії Бібі, спочатку засудженої на смертну кару, виражає від імені своєї матері подяку за молитви і солідарність. Дівчинка, яку звуть Ейшам, сподівається, що дуже скоро їх сім'я возз'єднається і теж відвідає Венецію.