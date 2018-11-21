В Індії аборигени вбили християнського місіонера з США

Представники племені, яке населяє Північний Сентинельський острів і не виходить на контакт із зовнішнім світом, вбили туриста із США.

Як повідомляє російське інформагентство з посиланням на телеканал NDTV, сім рибалок, які доставили американського туриста Джона Аллена Чо (John Allen Chau) на острів, були затримані.

Рибалки повідомили, що вони бачили, як представники племені напали на американця з луками та стрілами й потім частково закопали його в піску на пляжі.

Влада острівних союзних територій Індії направила на пошуки тіла американця вертольоти, однак на острів приземлитися вони не можуть, бо його мешканці з ворожістю ставляться до будь-якої спробі наблизитися до них.

Як повідомляє видання India Today з посиланням на місцеві ЗМІ, американець був місіонером. Газета Andaman Sheekha пише, що американець "у минулому п'ять разів відвідував Андаманські та Нікобарські острови й дуже хотів зустрітися з сентильськими племенами для того, щоб проповідувати християнство".

Чисельність племені, яке населяє Північний Сентинельський острів, за даними на 2011 рік, становила 40 осіб. Як зазначає телеканал, вони відомі тим, що уникають контактів із зовнішнім світом.