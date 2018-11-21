У в'язницях США ув'язнені можуть отримувати духовну освіту

У США закон Божий викладають ув'язненим, хоча з 1,5 мільйонів ув'язнених у США лише одиниці отримують освіту у в'язниці.

Як повідомляє "Седмиця" з посиланням на religionnews, у виправній колонії імені Неша заняття з закону Божого проводить професор богослов'я Джеймс Дью (James Dew). Він роз'яснює 24 ув'язненим, сидячим за білими пластиковими столами, зміст Символу Віри.

Ув'язнені ведуть конспекти, вивчають бібліотечні матеріали на ноутбуках і задають професору питання. Через чотири роки вони сподіваються отримати дипломи бакалаврів теології від коледжу Південно-східної баптистської семінарії в прилеглому місті Wake Forest. Курс професора Дью – частина програми підготовки місцевих священиків для духовного виховання інших ув'язнених, допомоги тюремних капеланів у богослужіннях і молитовних службах. Кожен учень отримує ноутбук з обмеженим доступом до духовних матеріалів різних бібліотек.

Довгострокові наукові та статистичні дослідження показали, що ув'язнені, які отримують духовну чи іншу освіту у в'язниці, набагато рідше скоюють повторні кримінальні злочини, хоча з 1,5 млн ув'язнених у США лише небагатьом щасливчикам вдається отримати дипломи коледжів під час перебування за ґратами.

Багато викладачів вважають роботу у в'язницях виконанням свого християнського обов'язку.

«Ми постійно говоримо учням, що наша місія полягає в тому, щоб навчати людей, здатних іти в темні куточки світу і нести туди світло вчення Христового, – каже професор Дью. – Більшість наших викладачів високо цінують цю роботу за можливість виконати цю нашу духовну місію».

З точки зору тюремних адміністрацій, переваги навчальних програм у тому, що вони безкоштовні для штату, і водночас облагороджують атмосферу у в'язниці, займають ув'язнених працею і сприяють зниженню конфліктів.