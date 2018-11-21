Баптистська Церква США відправить 27 тонн їжі для бідних в Африці

До Дня Подяки баптистська церква «Crossroads» в Огайо (США) зібрала понад 115 тисяч обідів для малозабезпечених місцевих жителів і понад 27 тонн їжі для нужденних у Південній Африці.

Церква проводить таку акцію останні 22 роки. На офіційному веб-сайті був опублікований список із 17 продуктів. Будь-який бажаючий міг придбати що-небудь або все зі списку і привезти в один із 12 пунктів прийому, повідомляє Християнський Мегапортал invictory.com з посиланням на The Christian Post.

Цього року крім збору і доставки їжі в Південну Африку, громада вирішила послужити і місцевим жителям, як зазначив представник церкви Джозеф Джонс.

«Ми зібрали понад 27 тонн їжі, які ми відправимо партнерам у Південній Африці, але також ми зібрали понад 115 тисяч обідів для жителів нашого міста. 16 тисяч вирушать у міські їдальні, щоб нагодувати студентів», — сказав Джонс.

Він розповів, що обіди доставлять місцевим партнерам вже на цьому тижні. На південний континент їжа прибуде через пару місяців. Її відправлять у морських контейнерах.

День подяки — державне свято у США, яке відзначається у США кожний четвертий четвер листопада.