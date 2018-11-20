Іранські вчені заявили, що знайшли Ноїв ковчег

Іранські вчені оголосили про те, що знайшли Ноїв ковчег.

Про наявність доказів існування Ноєвого ковчега на горі Тахт-е-Сулеймана (Трон Соломона) заявили вчені з іранського інституту Bible Archaeology, Search & Exploration Institute, повідомляє Islam-today.

Саме на територію сучасного Ірану, на їхню думку, припливли Ной і його сім'я після потопу.

Як повідомив президент інституту Боб Корнюк, експедиція установи виявила 400-футовий об'єкт, який нагадує залишки Ноєвого ковчега. Дослідження об'єкта, за його словами, триває. Вчені інституту стверджують, що згаданий у Біблії об'єкт «Арарат», який, як вважається, відноситься до гори Арарат у Туреччині, насправді відноситься до гірської області Древнього Вавилона.

Остаточний доказ існувань ковчега в Ірані, як зізнався Корнюк, поки не представляється можливим, проте зазначив, що у зв'язку із знахідкою «у цьому є великий потенціал».