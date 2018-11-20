Вкрадену з церкви Кіпру мозаїку апостола Марка знайшов голландський «Індіана Джонс»

Голландський шукач старожитностей і раритетів Артур Бренд, якого ЗМІ називають «Індіаною Джонсом світу мистецтва», відшукав кіпрську мозаїку середини VI століття із зображенням святого апостола Марка, яка вважалася втраченою.

Як повідомив сам Артур Бренд, пошуком мозаїки, вкраденої з однієї з церков Кіпру після вторгнення на острів Туреччини у 1974 році, він займався останні три роки, передає сайт журналу "Фома".

Зрештою, чоловікові вдалося виявити мозаїку на півдні Європи і домовитися з власником про повернення святині на батьківщину «за символічну компенсацію».

— Поточний власник успадкував мозаїку від батька, який у 70-х купив її, не знаючи, що вона була вкрадена. Після тривалих переговорів ми домовилися, що мозаїка буде повернута Кіпру, де вона і повинна бути, — розповів Артур Бренд.

Мозаїка святого Марка раніше перебувала в церкві Панайя Канакарія на Кіпрі. Вона була частиною церкви V століття по Різдву Христову. Ці мозаїки, імовірно викладені в середині VI століття, вважаються одними з найважливіших християнських творів мистецтва, що уникнув руйнування під час іконоборчого періоду у Візантії у VIII-IX століттях.