У Кувейті археологи знайшли найдавніший храм Перської затоки, якому понад 7 тисяч років

У Кувейті польські археологи разом з місцевими колегами виявили в пустелі найдавніший храм Перської затоки віком понад 7 тисяч років.

Вчені кажуть, що це – сенсація, оскільки другий найстаріший храм у цьому регіоні на кілька тисяч років молодший за знайдений, повідомляє «Урядовий кур’єр».

Відкриття було зроблено в доісторичному поселенні на археологічній ділянці Bahra 1. Життя там вирувало вже в кінці VI тисячоліття до нашої ери.

Поселення знаходилося в пустелі Аль-Суджіда. Там, серед численних житлових будівель дослідники натрапили на дуже незвичайну споруду.

«Це прямокутна будівля з нішею, яка симетрично розташована в одній зі стін, – розповів керівник експедиції професор Петро Білінські з Варшавського університету. – У ніші знайдено залишки печі, заповненої попелом. Будівля оточена круговою стіною, що є типовим для культових споруд у доісторичних спільнотах цього регіону».

За його словами, це найдавніший храм, знайдений в регіоні Перської затоки. Всі інші найстаріші храми, знайдені досі, набагато молодші. Так, другий найстаріший храм датований лише серединою третього тисячоліття до н.е.

Керівник розкопок говорить, що знайдена споруда архітектурно дуже схожа на храм в Еріду на півдні Месопотамії. Це теж доводить, що знахідка колись була культовим об'єктом.

За припущенням Білінські, храм збудувала таємнича цивілізація Убайда. Вважається, що вона виникла в Месопотамії і домінувала на сусідні регіони. Її присутність простежується на всьому Близькому Сході.