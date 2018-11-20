В Іспанії судять активісток Фемен, які влаштували акцію в соборі

B Іспанії розпочався суд над двома активістками руху Femen, які влаштували акцію в соборі Альмудена в центрі Мадрида.

У червні 2014 році напівоголені дівчата прикували себе до хреста в церкві, виступаючи за права жінок робити аборт, повідомляє "Седмиця".

Тепер їх звинувачують в образі релігійних почуттів. Прокуратура Іспанії просить для активісток дев'ять місяців позбавлення волі.

Самі дівчата заявили на суді, що не прагнули зачіпати почуття віруючих. Активістки запевнили, що своєю акцією хотіли спровокувати початок соціальних дебатів з питання абортів.