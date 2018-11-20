У Полінезії випустили пам'ятну монету із зображенням Костелу Святого Іоанна Непомука

У 2018 році острів-держава Ніуе випустила в обіг платинову інвестиційну монету "50 доларів Костел Святого Іоанна Непомука Зелена гора", яка виходить у серії «Чеська спадщина ЮНЕСКО».

Монета була випущена державним Чеським монетним двором у Яблонець-над-Нисою (Česká mincovna) на замовлення Ніуе, повідомляє портал onCoins.net з посиланням на офіційний портал емітента.

Випуск пам'ятної монети присвячений паломницькому комплексу, до якого входить і Костел Святого Іоанна Непомука.

Вона була створена за проектом Яна Сантіні у першій чверті XVIII століття у стилі «барокова готика», що поєднує риси неоготики і бароко.

План будівлі має п'ятикутну форму, бо зірка - один з атрибутів Святого Іоанна Непомука.

Зазначимо, що монети серії «Чеська спадщина ЮНЕСКО» випускаються з 2017 року, по три монети щорічно.