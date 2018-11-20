У Севастополі колишній кінотеатр перебудовують у костел

У Севастополі католицька громада активно почала обживати екс-кінотеатр «Дружба».

Про це повідомляє місцевий портал sevkor.ru.

Більшість жителів міста на боці католиків і звертають увагу на сторінки історії.

«Зверніть увагу на архітектуру кінотеатру «Дружба» — це спочатку був костел, прибудували тільки ганок, а інше так і залишилося. Непогано б знати історію міста і його архітектуру. Католики давно в нашому місті і служіння йдуть. До речі, у центрі і мечеть є», — зазначають городяни.

Тим не менш, деякі вважають, що на цьому місці повинен бути музей, арт-центр.

У травні цього року порожню будівлю костелу, у якій розміщувався дитячий кінотеатр «Дружба», передали римо-католицькій громаді міста. Губернатор Севастополя Дмитро Овсянніков назвав це рішення «відновленням історичної справедливості» і запропонував натомість побудувати новий дитячий кінотеатр.

Костел Римо-католицької церкви побудований у Севастополі в 1911 році. У 1936 р. президія Севастопольської міської ради ліквідувала костел і передала приміщення тресту «Транселектро» для трансформаторної підстанції. У період оборони Севастополя у 1941-42 роках у будівлі костелу розташовувався радіовузол. У результаті обстрілу і бомбардувань будівлю було зруйновано на 50%, і в 1948 році його перебудували на дитячий кінотеатр «Дружба» на 300 місць. З 2006 року кінотеатр «Дружба» був закритий і більше у якості кінотеатру не функціонував. У 2016 році будівлю колишнього костелу визнано об'єктом культурної спадщини.