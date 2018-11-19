У Німеччині священик вкрав із церковної скарбниці 120 тисяч євро

У Німеччині священик вкрав із церковної скарбниці 120 000 євро.

У Магдебурзі (Саксонія-Анхальт) в неділю, 18 листопада, 64-річний священик Бернард під час католицького богослужіння зізнався у скоєному і, каючись, повідомив, що попався на гачок шахраїв, яким вдалося заманити його в пастку, повідомляють "Новини Німеччини російською".

Як виявилося, священик віддав їм не тільки свої гроші, але і приблизно €120 000, які взяв із каси громади.

Прес-секретар єпископату Сюзанні Шперлінг розповіла, що горе-священик брав участь в інтернет-лотереї. З'ясувалося, що Бернард почав витрачати кошти громади ще влітку. Ймовірно, він намагався таким чином виграти джекпот, але його відчайдушний план провалився.

Кожен грудень у церкві проводиться щорічна аудиторська перевірка і священик, який очолює громаду Святої Єлизавети з 2010 року, щоб уникнути ще більших проблем, з'явився у п'ятницю ввечері в управління кримінальної поліції Магдебурга з повинною.

Тепер отцю Бернарду доведеться повернути вкрадені гроші і прийняти всі державні і канонічні наслідки. У вівторок, 20 листопада, церковний прихід проведе загальні збори, на яких буде вирішуватися подальша доля священика.