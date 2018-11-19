У Конгресі США можуть дозволити носити хіджаб і кіпу

Мусульманка Ілхан Омар, обрана до Конгресу штату Міннесота від демократичної партії, збирається після вступу на посаду відстоювати своє право на носіння хіджабу.

Заборона на головні убори в Палаті Представників була прийнята ще в 1837 році, але Омар має намір сприяти її скасуванню, повідомляє проект "Єврейські новини".

"Покривати голову хіджабом – мій особистий вибір, він захищений законодавчо. І це далеко не остання заборона, яку я планую скасувати", - стверджує Ілхан Омар.

До заяви Ілхан приєдналася її колега-мусульманка Рашида Тлаїд, член Конгресу штату Мічиган. Ініціативу також підтримали лідер і голова правління демократичної партії. Скасування заборони створить виняток для релігійних політиків, що включає право євреїв на носіння кіпи.