У Південному Судані невідомі вбили священика-єзуїта

"З глибоким сумом і шоком" Східно-Африканська провінція Ордену Єзуїтів оголосила про загибель у Південному Судані священика-єзуїта з Кенії Віктора-Люка Одхиамбо (Victor-Luke Odhiambo).

Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на офіційний сайт Східно-Африканської провінції Товариства Іісуса.

Священик був убитий рано вранці (близько 2.00 ранку) у четвер 15 листопада, коли невідомі напали на Єзуїтську резиденцію Даніеля Комбони в Куэйбет (Cueibet), де проживав Віктор-Люк Одхиамбо.

Четверо єзуїтів громади в той час вже заснули, тоді як Віктор-Люк Одхиамбо, перебував у телевізійній кімнаті, коли нападники атакували резиденцію. Коли інші єзуїти почули постріли і шум, вони натиснули на кнопку тривоги, і вбивці втікли. Але Віктор-Лука вже був мертвий.

Мотив убивства невідомий, як невідомі і вбивці. Співробітники служби безпеки прийшли в резиденцію, патрулювали місце і взяли під свій контроль ситуацію. Тіло вбитого єзуїта було переміщено з Куейбета у Румбек для збереження в морзі лікарні.

На момент своєї загибелі Віктор-Люк Одхиамбо був директором учительського училища Маццолари у Куейбете і виконував обов'язки начальника громади з 30 січня 2017 року. Він працював у Південному Судані приблизно за 10 років до цього інциденту. Віктор-Люк Одхиамбо народився 20 січня 1956 року, вступив у Товариство Іісуса 4 липня 1978 року і був висвячений у сан священика 22 серпня 1987 року. Він взяв свої заключні чернечі обіти 30 травня 1993 року.