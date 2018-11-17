В Африці понад 40 людей загинули під час нападу на католицький собор

Щонайменше 42 людини загинули у результаті нападу в четвер, 15 листопада, на католицький собор Святого Серця в Алиндао, у Центральноафриканській Республіці.

Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на Сatholic Нerald.

Щонайменше, один священик був серед убитих в ході атаки терористів. За неофіційними підрахунками, число загиблих може досягати 100. Багато з убитих були біженцями, які ховалися у церкві.

Центральноафриканська Республіка зазнає насильства з грудня 2012 року, коли кілька переважно мусульманських повстанських угруповань сформували альянс, взявши собі ім'я Селека, і захопили владу.

У відповідь на напади Селеки деякі жителі Центральноафриканської Республіки сформували групи самозахисту, які назвалися Антибалака. Деякі з цих груп, що в основному складаються з християн, з помсти почали нападати на мусульман, і конфлікт набув релігійного характеру.

Папа Франциск відвідав Центральноафриканську Республіку під час своєї поїздки в Африку в 2015 році і закликав лідерів країни працювати в інтересах миру і примирення.