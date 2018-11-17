На Мальті священик проїхався на Porsche, запряженому дітьми

На Гоцо, одному з островів Мальтійської гряди, місцевий священнослужитель проїхався на елітному автомобілі Porsche Boxster, у який були запряжені десятки дітей.

Відповідне повідомлення було опубліковане на порталі Guidememalta, передає "Главред".

Згідно з оприлюдненими даними, 47-річний Джон Султана отримав посаду протоієрея і вирішив влаштувати свято з цього приводу. На відео чітко видно, як діти, святково одягнені, тягнуть прикріплені до Porsche троси.

За словами місцевих чиновників, у деяких селах острова існує традиція відзначати таким чином призначення нових парафіяльних священиків – колись вони тягали карети, а тепер, із зрозумілих причин, переключилися на автомобілі.