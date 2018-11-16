В ізраїльській пустелі виявили унікальне зображення Христа

Історики з університету Хайфи виявили на об'єкті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — у візантійській церкві у самому серці пустелі Негев — унікальне зображення обличчя Іісуса.

Як повідомляє "Благовіст-інфо" з посиланням на видання The Times of Israel, фахівці виявили разючий малюнок на стелі стародавнього християнського храму, який вже практично зруйнований. Вважається, що церква тут була зведена ще в триста п'ятдесятому році нашої ери.

Доктор мистецтвознавства Емма Мааян-Фанар, учасниця міждисциплінарного дослідницького проекту, помітила настінний розпис через сторіччя після відкриття самої церкви візантійського періоду.

«Я опинилася там у потрібний час, в потрібному місці і під певним кутом зору раптом побачила очі. Це було обличчя Іісуса часів його хрещення», — повідомила Мааян-Фанар виданню. Зображення настільки потьмяніло, що їй дивом вдалося розгледіти його, додала дослідниця.

Археологи зазначають, що вигляд значно відрізняється від того Христа, якого зазвичай зображували на іконах.

На малюнку зображено обличчя молодої людини без бороди, з коротким кучерявим волоссям, великими очима й довгим носом. Портрет, як стверджують дослідники, був частиною більш широкої картини і є «першою доіконоборною сценою хрещення Христа, оскільки поруч із ним намальована інша особа, оточена німбом», кажуть вчені.

Доктор Мааян-Фанар ідентифікувала другу, більш велику фігуру, як Іоанна Хрестителя.