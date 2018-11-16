В Іспанії судять активісток Femen за акцію в мадридському соборі

Суд над двома активістками феміністського руху Femen, які влаштували акцію в соборі Альмудена в центрі Мадрида, почався у п'ятницю в Іспанії.

Про це повідомляє "Благовіст-інфо" з посиланням на газету El Periodico.

За її інформацією, у червні 2014 році напівоголені дівчата прикували себе до хреста у церкві, виступаючи за права жінок робити аборт. Їх звинувачують в образі релігійних почуттів. Прокуратура Іспанії просить для активісток дев'ять місяців позбавлення волі.

Самі дівчата заявили на суді, що не прагнули зачіпати почуття віруючих. Активістки запевнили, що своєю акцією хотіли спровокувати початок соціальних дебатів з питання абортів.