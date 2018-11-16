У Єгипті виявили могилу жінки, яка померла при пологах 3700 років тому

Незвичайну знахідку поблизу міста Асуана зробили археологи з Італії та США. Вчені виявили могилу жінки, яка померла при пологах 3700 років тому.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на Ahram Online, незаймана могила виявлена на невеликому старовинному кладовищі, яке використовувалося кочівниками, які прибули в Єгипет з південних пустель Нубії у період з 1750 під 1550 р. до н. е.

За попередніми оцінками, на момент смерті жінці було 25 років. Про те, що померла вона, найімовірніше, при пологах, каже положення дитини – вона перебуває у положенні «вниз головою».