У Техасі Церкви запропонували віруючим кредити

Церкви в штаті Техас (США) першими в країні стурбовані порятунком парафіян з боргової кабали мікрокредитних фінансових хижаків, активно лобіюючи закони про обмеження процентних ставок і боргів, а також пропонуючи власні кредити парафіянам на помірних умовах.

Як повідомляє "Сибірська католицька газета" з посиланням на religionnews, для одного з храмів, приймаючих участь у програмі, все почалося в той день, коли в будинок священика Карлоса Кано-Валенсія (Carlos Cano Valencia), службовця зі своєю дружиною Анірой (Anyra) в храмі Iglesia Bautista Victoria en Cristo у місті Форт-Ворт, постукала плачуча парафіянка. Вона поскаржилася, що її сім'я колись взяла в борг 300 доларів в однієї з «мікрокредитних» контор, що обіцяють швидкі гроші до зарплати» під високий відсоток на жорсткий термін. Їм не вдалося швидко повернути борг, і при цьому вони ще взяли ще одину короткострокову позику на машину – і в результаті борг дуже скоро виріс до 10 тисяч доларів коштом пені та відсотків. У результаті сім'я мала ось-ось втратити і машини, і дім.

Церква знайшла можливість допомогти родині вибратися з боргової кабали, а сам цей випадок змусив священиків задуматися про долю багатьох американців, які ледь зводять кінці з кінцями і стають легкою здобиччю хижих лихварів.

Наразі вже цілий ряд церков у США зайнялися лобіюванням місцевих і федеральних законів, прагнучи обмежити прибутки фінансових хижаків і стримати їх апетити. У цілому ряді випадків церкви прагнуть допомогти нужденним парафіянам і сусідам власними програмами мікрокредитування – на набагато більш людяних умовах. За статистичними даними, на сьогодні приблизно 12 мільйонів американців щорічно беруть у борг гроші у мікрокредитних фірм «до найближчої зарплати». Переважна більшість таких позичальників, за даними дослідження, проведеного службою finder.com, становлять люди віком від 25 до 49 років з рівнем доходу менше, ніж 40 тисяч доларів на рік.