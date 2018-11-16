У Каліфорнії пастор і 30 прихожан врятувалися в церкві під час пожежі

Пастор із 30 парафіянами дивом врятувався у храмі під час страшної пожежі в Каліфорнії (США), коли всі будівлі навколо церкви були знищені вогнем, і вдалося вціліти лиши людям у храмі.

Як повідомляє "Седмиця" з посиланням на "Сhristiantoday", Дуг Краудер (Doug Crowder), парафіяльний священик баптистського храму розповів журналістам видання "Baptist Press" чудесну історію свого порятунку з 30 одновірцями.

Багато парафіян та жителів міста зібралися того дня на паркувальному майданчику поблизу храму, готуючись втекти від вогню, коли несподівано, за словами священика, «навколишній ліс буквально вибухнув вогнем. Відразу слідом за тим вибухнув і ресторан Subway на іншій стороні вулиці, і ми раптом усвідомили, що оточені з усіх боків, захоплені в полон вогненним смерчем».

Люди кинулися в храм, і звідти в жаху й безпорадності спостерігали з вікон, як вогонь люто поглинає сусідні будинки. У якийсь момент з оглушливим гуркотом вибухнули тисячі галонів зрідженого пропану в магазині промтоварів поблизу храму. Наступного ранку, за словами священика Краудера, коли люди наважилися виглянути назовні, вони побачили, що вогонь знищив все навколо. При цьому ніхто з людей у храмі, «не отримав жодної подряпини».

Більшості жителів Magalia Pines і сусіднього містечка Paradise вдалося втекти раніше, але священик Краудер тягнув до останнього, намагаючись допомогти у від'їзді людям похилого віку, бездомним та багатьом іншим, не здатним самостійно виїхати з міста з різних причин. Власний будинок священика при храмі повністю згорів, як і вдома багатьох єдиновірців в конгрегації (за першими підрахунками, погорільців не менше трьох чвертей у складі конгрегації). Храм виявився єдиною будівлею, уцілілою в містечку, і нині він пристосований для розміщення пожежних бригад.

За словами Краудера, "потрібно багато років, щоб на цьому місці знову виросло місто".