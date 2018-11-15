У Берліні відкрилася виставка про сестер милосердя під час Першої світової війни

У Берліні пройшла презентація виставки «Милосердя в роки війни», присвячена сторіччю закінчення Першої світової.

Експозицію підготував благодійний фонд імені святителя Григорія Богослова, повідомляє «Благовіст-Інфо».

В експозиції – документи, фотографії та поштові листівки, що показують образи сестер милосердя під час війни: на передовій, при наданні першої допомоги пораненим, винесенні їх з-під вогню.

До початку 1917 року в Російському Червоному Хресті служили близько 20 тисяч жінок. Однією з керівниць благодійної організації була імператриця Олександра Федорівна. Вона і її дочки асистували на хірургічних операціях, фінансували санітарні поїзди. Завдяки їй Царське Село перетворилося у великий військово-медичний центр. Ще один символ милосердя – велика княгиня Єлизавета Федорівна.

«Єлизавета Федорівна, принцеса Дармштадська. Вона за походженням представник Німеччини. [...] Будучи дружиною Сергія Олександровича, прийняла православ'я. Є свідчення, що вона допомагала під час війни не лише російським воїнам, а й німецьким», - розповідає куратор виставки Ігор Лапшин.