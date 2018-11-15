У США в церкві Константинопольського патріархату молилися загиблу собаку
15:53, 15 листопада 2018Світ
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Церемонія прощання з поліцейським псом / Romfea.gr
У місті Сент-Клер-Шорс (США, штат Мічиган) в Успенському храмі Константинопольського патріархату відбулася церемонія прощання з поліцейським псом, якого застрелив злочинець.
Про це повідомляє "Romfea" з посиланням на "FOX 2".
Поліцейський пес при виконанні по кличці Екс переслідував людину, яка прийшла озброєною на дитяче свято і проігнорувала вимогу правоохоронців кинути зброю. Тікаючи, чоловік вистрілив у собаку, від отриманих поранень тварина померла.
Настоятель храму отець Михаїл у церкві, куди принесли труну з собакою, виголосив молитву, дякуючи Богу, що створив тварин для служіння людям.
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