У США в церкві Константинопольського патріархату молилися загиблу собаку

У місті Сент-Клер-Шорс (США, штат Мічиган) в Успенському храмі Константинопольського патріархату відбулася церемонія прощання з поліцейським псом, якого застрелив злочинець.

Про це повідомляє "Romfea" з посиланням на "FOX 2".

Поліцейський пес при виконанні по кличці Екс переслідував людину, яка прийшла озброєною на дитяче свято і проігнорувала вимогу правоохоронців кинути зброю. Тікаючи, чоловік вистрілив у собаку, від отриманих поранень тварина померла.

Настоятель храму отець Михаїл у церкві, куди принесли труну з собакою, виголосив молитву, дякуючи Богу, що створив тварин для служіння людям.