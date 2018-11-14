У Франції провели міжнародний форум, присвячений біблійним манускриптам Середньовіччя

В Університеті Провансу відбувся дводенний науковий симпозіум на тему «Середньовічні біблійні манускрипти від Темзи до Євфрату: тексти, паратексти, форми та узуси».

У роботі наукового форуму взяли участь понад 20 відомих лінгвістів, істориків і біблеїстів з університетів і дослідних центрів Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Великобританії, Бельгії. Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на інтернет-сторінку симпозіуму.

Організатори форуму, керуючись зростаючим інтересом до середньовічних біблійних копій та перекладів, основною своєю метою ставили сприяти дослідженням, зорієнтованим на наскрізний і синхронний підходи до текстів, з явною перевагою зазначеним підходам перед діахронією.

Особливу увагу учасників семінару було звернено на сучасні міждисциплінарні дискусії про можливі відмінні або, навпаки, загальні риси методологій у рамках різних наукових дисциплін, про гіпотетичні взаємні впливи культур, про прямі бо непрямі міжкультурні запозичення.

У рамках роботи секції пройшов круглий стіл, на якому активно обговорювалися проблеми, що стосуються вивчення латинських глос у середньовічних біблійних манускриптах.