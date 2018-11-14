У Мадриді відбувся з'їзд православної молоді Іспанії та Португалії

IV щорічний з'їзд православної молоді Іспанії та Португалії пройшов у храмі святої рівноапостольної Марії Магдалини в Мадриді.

Як повідомляє "Благовіст-Інфо", 35 юнаків і дівчат з Мадрида, Барселони, Порту, Алтеї та інших міст зібралися разом для молитви та спілкування. У з'їзді також взяли участь протоієрей Андрій Кордочкін, настоятель храму святої Марії Магдалини в Мадриді, священик Адам Кондратюк, настоятель парафії преподобного Серафима Саровського в Бенідормі, і священик Олександр Піскунов, настоятель парафії Новомучеників та сповідників Руської Церкви в Порту.

Гостем з'їзду став диякон Ілля Кокін, який представив свою книгу "Страх зводить стіни, любов будує мости". Молоді люди збиралися на спілкування зі священиками, дивилися кіно, а в суботній день здійснили похід у гори під Мадридом. З'їзд закінчився Божественною літургією, прогулянкою містом та футбольним матчем у парку Ретіро.

"Такі зустрічі є особливо важливими для тих, хто живе в містах, відстань від яких до постійного приходу обчислюється сотнями кілометрів. Важливо, щоб молоді люди, які живуть далеко від храмів, мали можливість знайомитися і дружити один з одним", - зазначив отець Андрій Кордочкін.