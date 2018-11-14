У Бразилії чоловік влаштував стрілянину під час богослужіння (відео)

У Бразилії в місті Можі-дас-Крузис в штаті Сан-Паулу чоловік влаштував стрілянину під час богослужіння в церкві протестантів-євангелістів.

На записі видно, як зловмисник підійшов до підвищення, з якого пастор виголошував проповідь, і вистрелив з пістолета, повідомляє Depo.ua.

Йому вдалося поранити пастора, після чого стрільця збив з ніг один з парафіян.

Нападника скрутили і передали прибулим поліцейським. Місцеві ЗМІ зазначають, що він був серйозно побитий і йому потрібна була госпіталізація.

Пастора, який отримав кульове поранення, оперативно доставили в лікарню і прооперували, загрози для його життя немає.

Злочинець - 30-річний Верлі Сілва Соуза, раніше потрапляв в поле зору правоохоронних органів у зв'язку з торгівлею наркотиками, не зміг виразно назвати причину, яка спонукала його відкрити вогонь по євангелістах. Зловмисник відбувся загальними словами про те, що прийшов до церкви з метою пограбування.