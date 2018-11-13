У Німеччині Католицька та Євангелічна Церкви прогнозують брак 14 тисяч священиків

Євангелічній і Католицькій Церквам Німеччини бракуватиме 14 тисяч пасторів до 2030 року.

Таку інформацію в суботу, 10 листопада, оприлюднив німецький часопис Focus, повідомляє DW.

Зокрема, центральний комітет католицьких церков Німеччини (ZdK) очікує, що до того часу нікому буде обійняти понад 7 тисяч посад священиків (з нині наявних 13 500 посад), інформує агенція dpa. Президент комітету католицьких церков ФРН Томас Штернберґ (Thomas Sternberg) вважає такий розвиток подій "катастрофічним".

Євангелічна церква Німеччини (EKD) має таку саму проблему. Очікується, що нинішня кількість пасторів і пасторок Церкви, що становить 21 тисячу, до 2030 року скоротиться чи не на третину.

Таким чином, протестанти на той час не матимуть достатньо священиків, аби заповнити щонайменше 7 тисяч посад.