Коптські прочани розповіли про подробиці нападу на автобус у Єгипті

Паломники, які вижили, і родичі загиблих розповіли про подробиці нападу біля монастиря у Миньє, Єгипет, у результаті якого загинуло семеро людей і понад двадцять отримали поранення, включно з дітьми.

Група християн-коптів 2 листопада поверталася додому після відвідин монастиря Святого Самуїла Сповідника Каламунського в Миньє, коли на них напали бойовики «Ісламської держави» (ІДІЛ), повідомляє Християнський Мегапортал invictory.com з посиланням на The Christian Post.

«Ми відвідали монастир. По дорозі додому під'їхали дві машини і в нас почали стріляти, - розповіла 7-річна Міна Басем. - Це останнє, що я пам'ятаю».

Того дня загинула мама Міни, Рехам Мілад Юсуф. Джихадистське угруповання, що називає себе «Ісламська держава», взяло на себе відповідальність за напад.

Брат Міни сховався під сидінням автобуса і отримав легке поранення.

Сафват Шехата не було в автобусі, але він розповів, що бойовики вбили трьох його кузенів, а двоюрідні сестри та їхні діти вижили, але були поранені.

«Першим бойовики вбили водія мікроавтобуса, - розповів Шехата. - Вони вистрілили йому в голову. Потім оточили автобус».

Шехата звернув увагу, що на цій дорозі поганий зв'язок, тому люди не могли покликати на допомогу.

Похорон загиблих відбувся 2 і 3 листопада.