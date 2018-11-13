В Уганді хочуть узаконити церковну десятину у вигляді податку

В Уганді католики виступають проти спроби узаконити церковну десятину у вигляді податку, вважаючи, що «керівники церкви займаються здирництвом, всупереч Слову Господньому».

Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на religionnews.

Тисячі католиків цієї однієї з найбідніших країн світу виступили з гнівними протестами, дізнавшись про те, що церква від їх імені просить уряд узаконити збір десятини у якості церковного податку.

Аналогічний церковний податок у Німеччині став джерелом рекордного доходу Католицької церкви за минулий рік, за даними газети Handelsblatt, але через його введення, за статистичними даними, церкву в цій країні вже залишили мільйони віруючих.

Обурення почалося після служби Божої, відслуженої 28 жовтня у столичному Рубагському соборі архієпископом Кіпріаном Кізіто Луанда (Cyprian Kizito Lwanga). У своїй проповіді архієпископ просив уряд Уганди негайно ввести церковний податок, тобто віднімати у примусовому порядку 10 відсотків зарплати кожного парафіянина Католицької церкви на підтримку її діяльності.

Архієпископ з гнівом зазначив, що далеко не всі парафіяни добровільно платять десятину від своїх доходів церкви.

«Ми брешемо перед Господом, що платимо церкві десятину з наших доходів, – зазначив архієпископ Луанда. – Але після богослужінь на зразок сьогоднішньої служби Божої кожен кидає в кухоль саму скромну лепту. При цьому Біблія говорить, що десята частина нашого доходу належить Церкві, і тому я сподіваюся на вашу підтримку нашої пропозиції уряду, бо цей крок піде на користь усім нам».

Однак деякі християни в Уганді сумніваються в справжніх намірах Церкви, вважаючи, що церковний податок зробить бідних ще біднішими, а без того «екстравагантний» спосіб життя деяких священиків і єпископів ще розкішнішим.