У Франції зростає кількість злочинів проти євреїв

З початку 2018 року у Франції кількість злочинів, скоєних щодо представників національних меншин, зросла на 69%.

Як повідомив прем'єр-міністр країни Едуард Філіп, мова йде про злочини на ґрунті антисемітизму, передає Islam-today.

Зі своєю оцінкою статистики виступила і Асоціація єврейських громад Франції. Тут заявили, що серед наведених правопорушень є і пов'язані з жорстоким насильством, що говорить про серйозність проблеми та її вплив на повсякденне життя.

Едуард Філіп, між тим, пообіцяв, що кожен напад буде ретельно розслідуватися, а влада країни зробить все, щоб захистити представників єврейської громади, також, як і представників інших національних і релігійних меншин країни.

На минулому тижні в Європі згадували події так званої Кришталевої ночі або єврейських погромів, що сталися 9-10 листопада 1938 року в Німеччині та Австрії. Історики сходяться на думці, що саме ці події стали прямим прологом одного з найстрашніших злочинів нацистського режиму - масового винищення євреїв - Голокосту, що забрав життя 6 мільйонів людей.