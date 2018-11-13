У Берліні православні та лютерани відзначили 100-річчя закінчення Першої світової війни

У Берлінському кафедральному соборі 12 жовтня пройшов благодійний концерт-реквієм «Пам'яті жертв Першої світової війни та 100-річчю її закінчення».

Як повідомляє «Благовіст-Інфо», ініціатива відзначити концертом 100-літню річницю закінчення війни належить благодійному фонду імені святителя Григорія Богослова та Прусського королівського дому. Їх підтримав відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату та Євангельська лютеранська церква в Німеччині.

У пам'ять про жертви Першої світової війни було виконано «Реквієм» Джузеппе Верді. У концерті взяли участь академічний великий хор «Майстри хорового співу» і Берлінський симфонічний оркестр, а також російські оперні солісти.

«Наше основне завдання – налагодити хороші відносини між різними Церквами, між різними країнами», – заявив виконавчий директор благодійного фонду імені святителя Григорія Богослова Леонід Севастьянов.

«Спільна культурна акція православних і лютеран є історичною подією не лише тому, що вона присвячена 100-річчю закінчення Першої світової війни, а перш за все в силу продовження [...] вже в релігійній сфері, – вважає керівник Центру з вивчення проблем релігії та суспільства Інституту Європи РАН Роман Лункін.– Якщо з католиками налагоджений діалог давно, в тому числі завдяки фонду імені святителя Григорія Богослова, то з німецькими лютеранами це відбувається в такому форматі вперше».