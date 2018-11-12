Білоруська меморіальна каплиця у Лондоні номінована на престижну архітектурну премію
23:27, 12 листопада 2018Світ
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Єдина дерев'яна каплиця у Лондоні вже отримала визнання архітектурного співтовариства / realt.onliner.by
Білоруська меморіальна каплиця у Лондоні номінована на Премію Міса ван дер Рое 2019.
Це найвища нагорода в галузі сучасної архітектури на континенті. Вона присуджується кожні два роки Європейським Союзом та Фондом Міса ван дер Рое, повідомляє "Беларусь24".
Вперше в історії будівля, яка безпосередньо пов'язана з Білоруссю, номінована на цю премію.
Єдина дерев'яна каплиця в Лондоні вже отримала визнання архітектурного співтовариства.
Володаря престижної премії Міса ван дер Рое оголосять у травні в Барселоні.
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