Білоруська меморіальна каплиця у Лондоні номінована на престижну архітектурну премію

Білоруська меморіальна каплиця у Лондоні номінована на Премію Міса ван дер Рое 2019.

Це найвища нагорода в галузі сучасної архітектури на континенті. Вона присуджується кожні два роки Європейським Союзом та Фондом Міса ван дер Рое, повідомляє "Беларусь24".

Вперше в історії будівля, яка безпосередньо пов'язана з Білоруссю, номінована на цю премію.

Єдина дерев'яна каплиця в Лондоні вже отримала визнання архітектурного співтовариства.

Володаря престижної премії Міса ван дер Рое оголосять у травні в Барселоні.