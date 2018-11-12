У Ладозькому озері виявили тіла послушника і робітника Валаамського монастиря

Рятувальники в Карелії виявили тіла двох чоловіків - послушника і робітника Валаамського монастиря, які відправилися на човні з Валаама на інший острів і потонули.

Про це у понеділок повідомили у прес-службі ГУ МНС Росії по Карелії, повідомляє "Благовіст-інфо".

"Пошуки припинені. Тіла чоловіків виявлено", - сказав співрозмовник агентства.

За даними карельської пошуково-рятувальної служби, 10 листопада послушник і робочий монастиря попливли на човні з острова Валаам на інший острів. Один чоловік був мешканцем Нижнього Новгорода, інший - Архангельської області.

Як уточнили в прес-службі ГУ МНС Росії по Карелії, у пошуковій операції також брали участь представники Валаамського монастиря. Пошуки ускладнювалися сильним вітром і великими хвилями на Ладозькому озері.

Як повідомляє сайт обителі, єпископ Панкратій, ігумен Валаамського монастиря повідомив подробиці трагедії на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук: «На Валаамі трапилася біда. Перевернувся човен з двома людьми. Один з них, послушник, виплив, це було недалеко від берега. Але, напевно, почув крики товариша, робітника, який не вмів плавати і тримався за перевернутий човен. Скинув з себе на камені куртку і кинувся на допомогу. Їх тіла сьогодні знайшли. Обох звали Андріями. Нехай упокоїть Господь їхні душі в оселях праведних...»