У Єгипті виявили сім гробниць з муміями кішок і скарабеїв

У некрополі Саккара на півночі Єгипту археологи виявили сім гробниць Стародавнього царства і пізнього періоду.

Про це повідомляє у фейсбуці Міністерство у справах старожитностей. Одна з усипальниць належала впливовому чиновнику кінця п'ятої династії, в інших були знайдені мумії і статуї кішок, а також мумії жуків-скарабеїв.

Поруч із селищем Саккара, яке знаходиться у 30 кілометрах на південь від сучасного Каїра, розташовувався некрополь Мемфіса, столиці Стародавнього царства. Тут ховали фараонів Раннього (період з 3150 до 2686 роки до нашої ери) і Стародавнього царств (2686-2181 роки до нашої ери). Знатних жителів Мемфіса ховали тут до початку римської епохи. У некрополі знаходиться ступінчаста піраміда фараона третьої династії Джосера і кілька усипальниць фараонів шостої династії.

Французькі археологи багато років проводять розкопки у східній частині некрополя. У 2008 році роботи були припинені для того, щоб дослідити, каталогізувати і реставрувати вже знайдені артефакти і останки, але в квітні 2018 року розкопки поновилися. У суботу, 10 листопада міністр у справах старожитностей Халед Ель-Енані (Khaled El-Enany) повідомив про знахідку семи гробниць поруч із пірамідою фараона Усеркафа, що правив у кінці XXVI - на початку XXV століть до нашої ери.

Чотири гробниці датували епохою Стародавнього царства, кінцем п'ятої-початком шостої династій (XXII століття до нашої ери). Найзначніша з них належала вельможі Хуфу-Імхат, який був наглядачем будівель у царській резиденції.