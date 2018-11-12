Грецька влада не буде втручатися у відносини РПЦ і Константинополя

Відносини Руської Православної Церкви та Константинопольського патріархату є внутрішньоцерковною проблемою, уряд Греції не має наміру коментувати їх, заявив міністр освіти й у справах релігій Греції Костас Гавроглу після зустрічі з Константинопольським патріархом Варфоломієм.

Як повідомляє «Благовіст-Інфо» з посиланням на російське інформагентство, журналісти в резиденції Патріарха на Фанарі попросили міністра, з "урахуванням поваги грецького уряду до патріарха" і того, що Гавроглу "є константинопольцем" (він народився в Стамбулі), прокоментувати конфлікт Константинопольського і Московського патріархатів щодо питання української автокефалії.

"Дозвольте мені не вдаватися в цю проблему. Це чисто церковна проблема. Ми впевнені, що в рамках християнських і православних цінностей проблеми будуть подолані. Це не та тема, з якої грецький уряд має позицію", – сказав Гавроглу.