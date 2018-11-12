У Турині знову відкрилася капела Плащаниці – через 21 рік після того, як її практично повністю зруйнувала пожежа, і через 28 років після закриття через обвал частини мармурового карниза.

Як повідомляє "Благовіст-Інфо", причина пожежі, що спалахнула вночі 11 квітня 1997 року, як і раніше залишається загадкою. Вогонь розгорівся особливо сильно через те, що в капелі, реставрація якої тоді тільки завершилася, ще не були демонтовані дерев'яні будівельні ліси. Поки пожежники намагалися розбити куленепробивне скло, під яким зберігалася реліквія, щоб винести її, в сусідньому залі у палаці йшла вечеря на честь тодішнього генерального секретаря ООН Кофі Аннана.

Через розгляд про право власності та безплідні спроби знайти винних у пожежі, повторна реставрація капели затягнулася на довгі роки.

Довго йшли суперечки про те, яку частину оригінальних матеріалів використовувати при відновленні, оскільки після пожежі підлогу капели покрив метровий шар кальцинованих уламків мармуру та бронзи. У підсумку вирішили замінити 1150 сильно пошкоджених деталей і зміцнити решту 4 тисячі. Спеціально для цього знову відкрили каменоломню біля Фрабози-Сопрани в П'ємонті, де раніше видобували чорний і сірий мармур, використані при будівництві капели.

Додаткові затримки були пов'язані з двома публічними демонстраціями Туринської плащаниці (у 1998 і 2000 роках) і з судовою тяганиною проти фірми Corit, яка у 2009 році виграла тендер на проведення робіт, але була усунена в 2011-му, роком пізніше її замінила фірма Arcas).

Вартість робіт склала понад 30 млн євро, з яких 28 млн надало Міністерство культури, а 2,7 млн — фонд Compagnia di San Paolo.