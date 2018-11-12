У Єгипті психічно хворий чоловік напав на церкву
14:10, 12 листопада 2018Світ
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Каїр, ілюстрація / turizm.world
Психічно хворий чоловік намагався увірватися в будівлю церкви в передмісті єгипетської столиці.
Він зробив спробу прорватися в церкву Айн-Шамса (передмістя Каїра) через бічні двері, повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на "Youm7".
Охорона затримала його та передала в руки поліції. Нападник був озброєний металевим прутом і під час затримання поранив двох осіб. Парафіяни, які перебували в церкві, не постраждали.
23-річний молодий чоловік живе поруч із церквою, має психічне захворювання на тлі наркотичної залежності. Причини, які штовхнули чоловіка на напад, з'ясовуються.
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