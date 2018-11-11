У Латвії вшанували пам'ять жертв Голодомору

У Ризі (Латвія) вшанували пам'ять жертв Голодомору.

Спочатку в Церкві Скорботної Богоматері відбулася літургія, а після неї відбулася хода через стару Ригу до пам'ятника Свободи, повідомляє mixnews.

Біля пам'ятника Свободи до присутніх звернувся священик, а також представники української громади у Латвії. У пам'ять про загиблих були запалені свічки, а також присутні заспівали гімни Латвії та України.

У пам'ятному заході також взяли участь депутати 13-го Сейму Латвії.

Цього року відзначається 85-ті роковини пам'яті жертв Голодомору. Голод 1932-1933 років охопив основні зернові райони СРСР — Україну, Північний Кавказ, Нижнє і Середнє Поволжя, значну частину Центрально-Чорноземної області, Казахстан, Західний Сибір, Південний Урал.

В Україні День пам'яті жертв голодоморів щорічно відзначається у четверту суботу листопада, і цього року припадає на 24 листопада.