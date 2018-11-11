У Криму розкопали фігуру божества часів Боспорського царства

В одному з кримських населених пунктів шукачі старожитностей натрапили на унікальний артефакт.

Як відомо, Керч розташовується на території античного міста Тірітака, яке мало територіальну приналежність до Боспорського царства. Так, під час проведення розкопок вчені розкопали кістяну статуетку Гарпократа, який був у давнину богом мовчання. Про це повідомляє видання ʺЛіга Новини Росіяʺ.

Слід зазначити, що саме жест у вигляді додатка вказівного пальця до губ залишився від вищевказаного божества. Переважно такі статуетки нагадували коронованого хлопчика з пальцем у роті.

Згідно з попередніми відомостями, дивовижний артефакт датується I століттям н. е. Керченська інтерпретація стародавнього божества являла собою голого хлопчика з рогом достатку в безпосередній близькості від якого знаходилися два сатира і гусак. На щастя, перераховані вище артефакти опинилися у відмінній збереженості, що і допоможе вченим більш детально вивчити релігію часів розквіту Боспорського царства.

Походження бога Гарпократа сходить до Стародавнього Єгипту, де його шанували як втілення надзвичайно важливого божества Гора.