В Італії за заклики знищувати дітей мусульман вчителька засуджена до року в'язниці
07:57, 10 листопада 2018Світ
3150 0
В Італії за заклики знищувати дітей мусульман вчителька засуджена до року в'язниці / islam-today.ru
Венеціанська судова комісія винесла обвинувальний вирок відносно вчительки середньої школи Фіоренци Понтіні, яка звинувачується у порушенні расової ненависті.
Як повідомляє Islam-today з посиланням на газету La Repubblica, жінка засуджена до одного року тюремного ув'язнення умовно.
Приводом для порушення справи стали висловлювання педагога щодо мігрантів. Жінка, зокрема, заявила, що мусульман, у тому числі і їх дітей, необхідно знищувати, а також не рятувати судна з мігрантами у Середземному морі.
Примітно, що на стороні обвинувачення виступили учні середньої школи, яким і довелося вислуховувати расистську тираду педагога під час занять.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter