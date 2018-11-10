В Італії за заклики знищувати дітей мусульман вчителька засуджена до року в'язниці

Венеціанська судова комісія винесла обвинувальний вирок відносно вчительки середньої школи Фіоренци Понтіні, яка звинувачується у порушенні расової ненависті.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на газету La Repubblica, жінка засуджена до одного року тюремного ув'язнення умовно.

Приводом для порушення справи стали висловлювання педагога щодо мігрантів. Жінка, зокрема, заявила, що мусульман, у тому числі і їх дітей, необхідно знищувати, а також не рятувати судна з мігрантами у Середземному морі.

Примітно, що на стороні обвинувачення виступили учні середньої школи, яким і довелося вислуховувати расистську тираду педагога під час занять.