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В Італії за заклики знищувати дітей мусульман вчителька засуджена до року в'язниці

07:57, 10 листопада 2018
Світ
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В Італії за заклики знищувати дітей мусульман вчителька засуджена до року в'язниці / islam-today.ru

Венеціанська судова комісія винесла обвинувальний вирок відносно вчительки середньої школи Фіоренци Понтіні, яка звинувачується у порушенні расової ненависті.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на газету La Repubblica, жінка засуджена до одного року тюремного ув'язнення умовно.

Приводом для порушення справи стали висловлювання педагога щодо мігрантів. Жінка, зокрема, заявила, що мусульман, у тому числі і їх дітей, необхідно знищувати, а також не рятувати судна з мігрантами у Середземному морі.

Примітно, що на стороні обвинувачення виступили учні середньої школи, яким і довелося вислуховувати расистську тираду педагога під час занять.

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