В Ізраїлі під синагогою залишили голову свині

Закривавлена голова свині була виявлена у п'ятницю вранці на воротах синагоги в ізраїльському місті Рамат а-Шарон.

Невідомі помістили шматок свинячої туші біля молитовного будинку в проміжку між двома ранковими молитвами. Парафіяни виявили відрізану голову на вході у синагогу близько 7 ранку, пише ізраїльський портал Ynet.

Інцидент стався у сефардській синагозі «Сукат Шауль». За словами габая синагоги, молитовний будинок існує вже 60 років, у громади немає конфліктів, і йому невідомо, хто міг вчинити таке.

Інцидент стався напередодні другого етапу виборів мера в Рамат а-Шароні і на тлі конфлікту між зростаючою ультраортодоксальною громадою та світським населенням. При цьому наголошується, що постраждала синагога не є ультраортодоксальною.