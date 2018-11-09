Дочка євангеліста Біллі Грема заявила, що продовжить служіння батька, попри діагноз

Дочка легендарного євангеліста Біллі Грема, Енн Грем Лотц вшанувала пам'ять свого батька у його 100-й день народження і присягнулася продовжити його справу, попри боротьбу з раком.

Лотц 7 листопада написала на своєму веб-сайті про те, як сумує за батьком. Вона сказала, що не забула про своє зобов'язання продовжити нести Благу Звістку, як це робив він, повідомляє Християнський Мегапортал invictory.com з посиланням на The Christian Post.

Служителька зазначила, що все життя відомого євангеліста було Божим посланням. Це було життя простої людини, яка прийняла Божу любов, довірилася Іісусу, отримала прощення гріхів і впевненість у вічному житті. Енн написала, що вірить, що її батько зараз з Іісусом і «святкує свій перший день народження на небесах».

«Я маю намір сумлінно нести послання всім, хто зустрінеться на моєму шляху. Через публікації у блозі, через спілкування з лікарями та іншими пацієнтами під час хіміотерапії. Тато казав Божу істину. Він говорив про щирі надії на майбутнє, любов, прощення, — додала Енн, Грем Лотц. – Це послання змінює людей, і воно змінило мене».

Вона також розповіла про свою боротьбу з раком молочної залози, який їй діагностували у серпні. На неї очікує 18 тижнів хіміотерапії та інші процедури протягом наступного року.