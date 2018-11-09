У Польщі зруйнували пам'ятник над могилою українського священика

На кладовищі у селі Фредрополь (Підкарпатське воєводство Польщі) вандали зруйнували два пам'ятники на могилі українського священика та його сім'ї.

Імовірно, знищення відбулося до дня всіх Святих, коли жителі Польщі відвідують могили своїх близьких. Про це пише "Наше Слово".

"Коли 1 листопада на кладовище у Фредрополь приїхали українці з міста Перемишль, щоб запалити лампадки на могилах, побачили, що деякі пам'ятники знищені", - говорить Марія Туцька, голова відділу Об'єднання Українців у Польщі (ОУП).

Невідомі знищили могилу о. Івана Гнатіщака. Священик під час Другої світової війни був настоятелем Греко-Католицької парафії у селі Корманичі, що за три кілометри на південний схід від Фредрополя.

Починаючи з 2014 року на території південно-східної Польщі вандали десятки разів руйнували українські пам'ятники, зокрема у Вербиці, на горі Монастир у Верхраті, Радружі, Пікулічах, Грушовічах, повідомляє видання.