Вчені з'ясували, чому тіло австрійського священика збереглося через 300 років

Вчені з'ясували, чому тіло австрійського священика відмінно зберігається вже 3 століття.

Про це повідомляє видання Express.

Коли тіло священика, який помер у 1746 році, було виявлено, багато хто вважав, що стали свідками дива. У християнстві збереження фізичної оболонки людини після смерті вважається ознакою святості.

Вчені досліджували знахідку протягом десяти місяців. Вони підтвердили, що перед ними дійсно останки парафіяльного вікарія Франца Ксав'єра Синдлера фон Розенгега, який жив з 1709 по 1746 роки. Колись вважалося, що він помер від епілепсії, однак результати аналізів показали, що причиною смерті стала внутрішня кровотеча у районі правої легені через прогресуючий туберкульоз. Вікарій був запеклим курцем.

«Труп священика набили клаптиками тканини, гілками і трісками, а потім тіло перенесли у склеп. Кліматичні умови склепу гарантували нетлінність тіла», — заявили дослідники.