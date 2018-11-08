У Греції тисячі священиків виступили проти скасування державних зарплат

Грецькі священики виступили проти угоди про умови відокремлення Церкви від держави.

За скасування угоди, підписаної архієпископом Афінським і всієї Греції Ієронімом і прем'єр-міністром Алексісом Ціпрасом, виступив Святий союз священнослужителів Греції (ISKE), в який входить дев'ять тисяч грецьких священиків з приблизно 11 тисяч, повідомляє російське інформагентство.

Священнослужителі заявили, що їх "протидія буде масовою та безпрецедентною в історії Греції".

"Союз боротиметься за те, щоб залишилося чинне договірне зобов'язання держави виплати зарплати духовенству — як обмін на те, що Церква дала державі... Простий священик від Криту до Еврос, від Іонічних островів до Додеканеських островів підніметься і буде разом із нами боротися не лише за права священнослужителів, а й за збереження нашої грецької православної традиції", — йдеться в заяві ISKE.

Святий союз священнослужителів Греції також закликав «і народ, що живе в темні дні, підтримати духовенство й Церкву нашої батьківщини».

Правляча партія Коаліція радикальних лівих «СІРІЗА» 2 жовтня внесла в парламент Греції проект конституційних змін, які пропонують «модернізувати» статтю 3 Конституції.

Законопроект пропонує закріпити релігійний нейтралітет держави, при цьому зберігши «з історичних і практичних причин визнання Православної Церкви як панівної релігії».

6 листопада прем'єр-міністр Алексіс Ціпрас, архієпископ Афінський і всієї Греції Ієронім і члени Синоду Елладської Православної Церкви на зустрічі обговорили реформу та підписали спільну заяву, яка визначає умови відокремлення Церкви від держави в рамках конституційної реформи. Відповідно до угоди близько 10 тисяч священиків і допоміжного персоналу перестануть отримувати державну зарплату. Замість цього держава один раз в рік буде перераховувати субсидію у спеціальний церковний фонд для зарплат священнослужителів.